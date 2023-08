Ewa Demarczyk zmarła trzy lata temu. Jej grób widać z daleka

Gdy Bruno Coquatrix, dyrektor paryskiej Olimpii, usłyszał ją w 1963 r. w Sopocie, zaprosił ją do Francji. Roztaczano przed nią wizję zostania drugą Edith Piaf. Odmówiła. Później jednak chętnie koncertowała po całym świecie. Przełom lat 60. i 70. to nieustanne wyjazdy do Belgii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoch, USA, Meksyku, na Kubę, do Australii itd.