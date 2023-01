Mrok i czar. Ewa Demarczyk wrzucona w młodzieńczą energię [RECENZJA]

Im bardziej znany bowiem twórca, tym większe to artystyczne wyzwanie. By nie stworzyć przaśnego "produktu", z którym można by objeżdżać domy kultury w małych miejscowościach, trzeba się napracować. I gdy ogląda się "Z ręką na gardle" – najnowszy spektakl w reżyserii Anny Sroki-Hryń ma się pełne przekonanie, że włożono tu nie tylko serce, ale kawał ciężkiej pracy.