Ewa Farna z dwójką dzieci nie ma lekko. "Jestem zaniedbana i skończona"

Piosenkarka często podkreślała, że choć znają się z Martinem od lat, to nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Kiedy Chobot dołączył do jej zespołu, nie łączyło ich nic poza relacją zawodową i artystyczną. Dopiero w 2013 r. poczuli coś więcej, a dwa lata później stwierdzili, że są sobie pisani i Farna przyjęła zaręczyny. Ze ślubem czekali kolejne dwa lata.