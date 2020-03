Ewa Farna odniosła się do pandemii koronawirusa. "Trafiłaś w sendo"

"Bywamy bezwzględni, egoistyczni. To była chyba kwestia czasu, kiedy coś walnie nas po palcach" - pisze Ewa Farna o tym, co dzieje się dziś wokół pandemii koronawirusa, która zdominowała nasze życie.

Gwiazdy gorąco apelują o to, by zostać w domu i spędzić najbliższy czas z dala od ludzi. O kwarantannie, jaką powinniśmy na siebie nałożyć mówiła w ostrych słowach Katarzyna Zielińska, której wpis wzbudził sporo emocji wśród użytkowników Instagrama i nie tylko. Są i tacy, którzy w zaistniałej sytuacji próbują dostrzec plusy - jak Ewa Farna.

W ostatnich dniach głównym tematem jest koronawirus i trudno, żeby było inaczej. Gdy jedni podbijają te negatywne wieści płynące ze świata, inni próbują nieco rozchmurzyć swoich obserwatorów w mediach społecznościowych.

Farna opublikowała swoje zdjęcie z długim wpisem o tym, co dzieje się wokół pandemii. Wspomina Włochów, którzy śpiewają na swoich balkonach; odżywającą przyrodę w Wenecji i wolontariuszy, którzy szyją maski dla medyków.

"Nasza europejska cywilizacja jest synonimem pracy, skupianiem się na wyniki, niepotrzebnych zakupów, bywamy bezwzględni, egoistyczni. Żyjemy w najwygodniejszych czasach a jednak cały czas niezadowoleni. To była chyba kwestia czasu, kiedy coś walnie nas po palcach" - pisze artystka.

"Może to ma być okazja by znów skierować nas ludzi powrotem do siebie, do nas samych" - zwraca uwagę.

Wylicza, że w tym czasie możemy robić to, co powinniśmy na co dzień, ale zwykle nie mamy czasu: opiekowanie się bliskimi, dbanie o swoje zdrowie, relaks itd. "Możemy uratować zdrowie/ życie swoje i swego sąsiada tym, że będziemy oglądali Netfliksa" - słusznie punktuje.

Na koniec przyznała: "Jak zawsze, staram się znaleźć coś pozytywnego. Wierzę w to, że wszystko ma jakieś znaczenie. Wykorzystajmy te dobre możliwości, które z sobą to świństwo niesie. Bo co innego nam pozostaje"

Trudno się z nią nie zgodzić, prawda? Pod wpisem Farnej od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Trafiłaś w sedno" - zwraca uwagę jedna z internautek.