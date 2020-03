Katarzyna Zielińska wystosowała palący apel: "opamiętajmy się!"

Katarzyna Zielińska nie wytrzymała i opublikowała długi wpis z dedykacją dla tych, którzy nie wzięli na poważnie zaleceń rządu, by zostać w domu i trzymać się z daleka od dużych skupisk ludzi. "Zastanówmy się co robimy, ryzykując takimi aktywnościami" - napisała aktorka i dołączyła film ze szpitala.

Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski, zaapelował do Polaków o to, by zostali w domach i nie narażali siebie, swojej rodziny i pozostałych osób na zarażenie koronawirusem. Mówił o czasie kwarantanny polskiego społeczeństwa. Nie wszyscy potraktowali to poważnie, choć są niechlubnymi wyjątkami. Do Polaków apelują już nie tylko oficjele z rządu, ale i gwiazdy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak np. Katarzyna Zielińska.

Zielińska opublikowała na Instagramie film nakręcony w szpitalu. Można na nim zobaczyć pacjentów podłączonych pod respiratory.

Filmikowi towarzyszy długi i bardzo emocjonalny apel gwiazdy o to, by Polacy wzięli do serca ostrzeżenia o pandemii.

"Opamiętajmy się‼️" - zaczęła Zielińska. "Myślicie, że jesteście zdrowi? Że koronawirus was nie dotyczy? Że tylko starsze osoby będą leżały pod respiratorem za kilka dni? Nieprawda! Nie wiecie, w jakiej formie macie organizm, jak zareagujecie na styczność z tym wirusem. Zanim wyjdziecie na towarzyskie spotkanie, do knajpy, na deptak, do parku zabaw, drogerii po bzdury, otwartego fryzjera, na zalewaną imprezkę... zastanówcie się 100 razy".

Dalej czytamy: "A zastanawialiście się nad tym, że za chwilę za braknie personelu medycznego? Lekarze nie są niezniszczalni. Do mnie lekarz już nie chciał dojechać, bo jest trzymany jako rezerwa kryzysowa w razie choroby innego lekarza!".

"Zastanówmy się co robimy, ryzykując takimi aktywnościami, naszymi WIDZIMISIE‼️" - pisownia oryginalna.

Zielińska zwraca uwagę na to, żebyśmy wszyscy mieli szacunek do tych ludzi, którym być może niedługo koniecznie trzeba będzie pomóc; ale i do tych, którzy teraz sprzedają towar w sklepach, czy w aptekach.

"Jeśli chcecie jak najszybciej wyjść do pracy, zacząć normalnie żyć, zarabiać na swoje życie i przyjemności to SŁUCHAJCIE ZALECEŃ ODGÓRNYCH. Błagam Was‼️‼️‼️‼️‼️ To jest EGZAMIN DLA NAS! Ja też muszę zrobić kolor ma włosach, paznokcie, kupić ukochane bułeczki i tulipany, ale NIE ZROBIĘ TEGO, bo chcę normalnie żyć za dwa miesiące" - pisze Zielińska w swoim poście.

A na koniec dodała jeszcze: "Nie chcę za chwilę niektórych odwiedzać na cmentarzu, dosadnie już mówiąc".