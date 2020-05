Ewa Farna pokazała mamę. Wygląda jak jej siostra

Ostatnio w mediach społecznościowych pochwaliła się kulisami jednego z koncertów, który zagrała w polskiej Gołdapi. Ewa Farna podkreśliła, że to ok. 1000 km od jej rodzinnego domu, więc łatwo nie było. Na szczęście w trasę pojechała z nią mama, dzięki czemu ona mogła skupić się bardziej na pracy, a w razie potrzeb malucha była tuż obok.

- Ta kocica to moje mama! (tak, serio to nie siostra) z tym, który ze mnie zrobił mamę. Pojechaliśmy tak na nasz "pierwszy' koncert, ponad 1000 km z Pragi do polskiej Gołdapi. Nie minęło nawet 6 tygodni od narodzin. Ja byłam dla Niego, a moja Mama dla mnie. Czasami wszystko, czego potrzebujesz, by czuć się dobrze, to MIEĆ MAMĘ PRZY SOBIE - napisała Farna w mediach społecznościowych.