Ewa Farna pokazała zdjęcie z dzieciństwa. "To mała ja"

Ewa Farna podzieliła się z fanami wyjątkowym zdjęciem. Pokazała, jak wyglądała jako dziecko. Wielbiciele piosenkarki nie kryli entuzjazmu.

“Michelle i Barack wchodzą do restauracji, okazuje się, że właścicielem jest były chłopak Michelle. Barack jej powiedział: A widzisz, jakbyś wyszła za niego, mogłabyś byś właścicielką tej pięknej restauracji! A Michelle odpowiedziała: Nie Baracku, to on był by teraz prezydentem.” Tyle z okazji Dnia Kobiet 🧝🏻‍♀️✨💋💃🏻. Sto lat!" - napisała Ewa Farna na swoim profilu na Instagramie.