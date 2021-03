Ewa Kasprzyk opowiedziała o ślubie. Chce mieć aż trzy wesela

Wydawać się mogło, że małżeństwo Ewy Kasprzyk i Jerzego Bernatowicza jest naprawdę udane. Okazało się jednak, że to nieprawda. Ich związek zakończył się po 36 latach, a rozwód odbył się z dala od blasku fleszy i skandali. Informacja o tym, że Ewa Kasprzyk i Jerzy Bernatowicz rozwiedli się, obiegła media jesienią 2020 r.

Wkrótce do sieci trafiła kolejna informacja. Aktorka związała się już z kimś innym i podobno jest bardzo szczęśliwa. W mediach mówiono o tym, że swojego obecnego narzeczonego poznała w Turcji, gdzie mężczyzna miał pracować jako delfinoterapeuta. Niedawno para zdementowała te plotki. Okazało się, że mężczyzna nigdy takiego zawodu nie uprawiał.

Teraz Kasprzyk nie ukrywa już partnera. Ona i Michał Kozerski wzięli udział w programie "Power Couple". Zdradzili, że wkrótce planują ślub. Aktorka opowiedziała portalowi Jastrząb Post o przygotowaniach do tego wydarzenia. Co ciekawe, planuje nie jedno, a trzy wesela.

Ewa Kasprzyk: "Polityka od zawsze była dla mnie ciemną stroną życia"

- Wyobrażam sobie piękny ślub. Przede wszystkim wyobrażam sobie scenerię, może to być brzeg morza, gdzieś w Afryce z ludnością tubylczą. Nasi znajomi. To jest tak: ślub jest nasz, ale wesele jest dla znajomych. Wszyscy chcą przyjechać na to nasze wesele. Także chyba trzeba będzie zrobić 3 wesela, jedno w Polsce, drugie w Tajlandii, bo tam też mamy znajomych, a trzecie w Afryce.