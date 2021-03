Ewa Kasprzyk planuje egzotyczny ślub

Ewa Kasprzyk jest doskonałym przykładem kobiety, dla której nigdy nie jest na nic za późno. Gwiazda dwa lata temu rozwiodła się z mężem Jerzym Bernatowiczem, z którym była przez 36 lat . Przez lata żyli na odległość Warszawa-Gdańsk. Co ciekawe, nowy partner aktorki również pochodzi z Trójmiasta.

- Poznaliśmy się 2 lata temu nad Motławą i był to piorun sycylijski. Jednak powiedzieliśmy sobie wówczas, że nie chcemy budować żadnych nowych relacji, a stawiamy na zabawę. Jak widać, nie udało się - zdradziła Kasprzyk w rozmowie z "Rewią".

Ewa Kasprzyk: "Polityka od zawsze była dla mnie ciemną stroną życia"

- Jesteśmy mało zorganizowani i nie sprawdziliśmy godzin otwarcia Akropolu. Kiedy Michał miał mi się oświadczyć, to akurat zamykali, więc zrobiliśmy to pod Akropolem - zdradza aktorka.

Ewa Kasprzyk z ukochanym w najbliższych miesiącach zamierzają wziąć ślub. I to nie byle gdzie, bo w Afryce! Rozważają RPA lub Mozambik jako miejsce hucznego wesela. Za to w podróż poślubną udadzą się do ukochanej przez aktorkę Tajlandii.