Ewa Krawczyk miała zostać odnaleziona w kałuży krwi. Teraz sama poinformowała o swoim zdrowiu

Bezpośrednią przyczyną omdlenia było ponoć silne wzruszenie. Pani Ewa pracuje obecnie nad książką o zmarłym mężu i ich wspólnym życiu. Jeden z rozdziałów opowiada o usilnych staraniach pary o własne dziecko. Autorka nie ukrywa, że przez wrodzoną wadę nie mogła zajść w ciążę naturalnie. Jedyna szansą była metoda in vitro, ale, jak powiedziała Super Expressowi: "Krzysztof był takim zagorzałym katolikiem, wszystkich nawracał, sam się nawracał, dużo czytał, a Kościół zabrania tej metody, więc to nie wchodziło w rachubę". Książka ma się ukazać jesienią i to właśnie intensywne tempo pracy nad nią, jak i trudne wspomnienia miały spowodować chwilową zapaść zdrowotną.