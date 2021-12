Andrzej Kosmala uderzył w Mery Spolsky. "Głupia panienko, opamiętaj się". Zareagowała

Internauci mimo to wskazują, że wpis Kosmali w necie był co najmniej nie na miejscu. "Jak to możliwe, że osoba z takim doświadczeniem życiowym, pracą związaną z kulturą stworzyła tak prostacką wypowiedź, skupiając się na obrażaniu artystki, a nie samym dziele?", "Epatować seksem i śmiercią nie można, ale wyzywać już tak? Spoko, nie ma to jak starsi panowie mówiący kobietom, co im wolno", "P. Anżej jest uczony zupełnie innych realiów. Jednak miło by było nie próbować na siłę wkładać archaicznych przekonań tam, gdzie króluje współczesność i nie ma na nie miejsca" – to tylko kilka wpisów komentujących zaistniałą sytuację.