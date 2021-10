Ewa Krawczyk zarezerwowała miejsce na cmentarzu dla syna Krzysztofa

Ale to nie wszystko. Ewa zadbała też o to, by Krzysztof Krawczyk Junior miał swoje miejsce na cmentarzu. - Myślę o Krzysiu i dlatego dla niego również zarezerwowałam miejsce obok ojca. Załatwiłam kwaterę zaraz za naszym grobem. Jeśli tylko będzie chciał, to to miejsce jest dla niego.