Ewa Minge pokazała się bez makijażu. W ten sposób walczy z hejterami

Ewan Minge postanowiła na swój sposób powalczyć z hejterami. Wrzuciła do sieci swoje zdjęcie bez makijażu. Stale zarzuca się jej sztuczne upiększanie, więc postanowiła udowodnić, że bardzo dobrze czuje się w swojej skórze.

Ewa Minge od lat jest krytykowana i podejrzewana o stosowanie sztucznych metod upiększania i zmiany rysów twarzy. Mimo jej tłumaczeń, że jej zmiany w wyglądzie wynikają z problemów zdrowotnych, to wciąż pojawiają się nieprzyjemne komentarze.

Projektantka postanowiła powalczyć z hejterami i znalazła na to własny sposób. Opublikowała na Instagramie swoje zdjęcie bez makijażu. To dowód na to, że jest w siebie zadowolona i czuje się dobrze w swojej skórze.