Ewa Minge sprzedała obraz. Imponująca kwota

- To mi daje dodatkową motywację do malowania, powstają kolejne obrazy, a ja planuję kolejne wystawy. Ale by tworzyć, muszę mieć nastrój, potrzebę chwili. Nie umiem malować na zamówienie. Wolę malować to, co czuję, nie pod klienta. Ja uprawiam malarstwo gestu, emocji. To wizje z mojej głowy - stwierdziła Ewa Minge.