Ewa Minge w bikini. Niebawem skończy 55 lat

Ewa Minge jest prawdopodobnie najbardziej znaną polską projektantką. Jej ubrania uwielbiają nosić zagraniczne gwiazdy m.in. Rihanna. Polka pokazywała swoje kolekcje w najbardziej znaczących dla świata mody miejscach. Pod koniec maja Minge będzie obchodzić 55-te urodziny. Projektantka z dystansem podchodzi jednak do wieku, nie przywiązując zbytniej wagi do metryki. Dała temu wyraz ostatnio, gdy podsumowała swój bokserski trening: "Kiedy na stare lata uważasz, że wszystko, co najlepsze, jest jeszcze przed tobą".