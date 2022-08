Ewa Skibińska w bikini. Tak 59-latka wypoczywa na plaży

W swoim najnowszym poście Skibińska pokazała fotografie z wakacji nad polskim morzem. Aktorka siedzi na plaży ubrana wyłącznie w bikini. To wystarczyło, żeby internauci z zachwytem ocenili zarówno jej figurę, jak i widok. "Ty to masz dopiero... wiesz co", "Bardzo, bardzo pięknie. Przepiękny widok", "Pięknie to mało powiedziane", "Z górą od kostiumu też bardzo ładnie pani Ewo" - napisali.