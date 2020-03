Ewa Szabatin i jej małżonek dzielą się uroczymi zdjęciami. Niemiłe pytanie fanki musiało ich zaskoczyć

Konieczność przebywania w izolacji zmusiła Ewę Szabatin oraz jej męża Rubena Barat-Rodriguesa do tego, by celebrować rocznicę ślubu w domowym zaciszu. Małżeństwo wybrało się na krótki spacer uliczkami szwajcarskiego Basel, w którym na co dzień mieszkają. Ewa podzieliła się zdjęciem oraz kilkoma wspomnieniami sprzed lat.