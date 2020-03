Agata Buczkowska o odejściu z Ich Troje: "Wysłali mnie na przymusowy urlop"

Kilka tygodnia temu Michał Wiśniewski ogłosił, że do Ich Troje powraca była członkini grupy , Anna Świątczak. Z tego powodu wielu fanów zaczęło spekulować, co się stało z Agatą Buczkowską , która występowała z zespołem przez ostatnie trzy lata. Wokalistka przez dłuższy czas milczała na ten temat, ostatecznie postanowiła jednak zabrać głos.

Wszystko za sprawą niedzielnej transmisji Michała Wiśniewskiego w serwisie YouTube. Piosenkarz stwierdził w niej, że Agata Buczkowska jest osobą nieobliczalną. Poruszyło to byłą członkinię Ich Troje , która ustosunkowała się do słów dawnego kolegi z zespołu za pośrednictwem Instagrama.

- Zostało powiedziane na tej transmisji, że jestem osobą nieobliczalną i ponoć wytoczyłam sprawę sądową do Michała W. Nie ma żadnej sprawy sądowej kochani, chyba że jeszcze się o tym dowiem, ale nie jest to sprawa wytoczona z mojej strony - powiedziała Buczkowska.

- Dlaczego nikt na ich transmisji nie powiedział, że ja dostałam przymusowe wolne od listopada 2019 roku do kwietnia 2020 roku. Przymusowe wolne od koncertowania, z wyjątkiem dwóch koncertów: jednego sylwestrowego i jednego akustycznego. (...) Zostało mi zarzucone to, że się nie angażuję w zespół. Przyjęłam to do wiadomości i skupiłam się na sobie - dodała.