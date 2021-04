Ewelina Lisowska o swoim "nieidealnym" brzuchu: "Jest jeszcze większy, niż sądziłam"

"Dbanie o siebie to też troska o swój komfort psychiczny. Zdradzę Ci sekret. Nie będziesz szczęśliwa, żyjąc wśród wiecznych restrykcji, nawet jeśli w zamian zyskasz kratę na brzuchu. Potwierdzenie znajdziesz w terminie 'cheat meal', na który cały tydzień czekają trenerzy fitness. To nie jest też tak, że chce Wam obrzydzić dbanie o formę- dla niektórych to też styl życia. Sama uwielbiam aktywność fizyczną i gorąco do niej zachęcam. Zdrowe nawyki są bardzo kluczowe, żeby nie przegiąć z kolei w drugą stronę. Te słowa kieruję do dziewczyn, które obwiniają się, że nie poszły pobiegać, bo w tym samym czasie wolały np. spędzić czas ze swoją rodziną. W życiu są rzeczy ważne i ważniejsze, ale to Ty decydujesz o swoich priorytetach" – kontynuowała Lisowska.