Ewelina Lisowska po metamorfozie. Tego się po niej nie spodziewaliśmy

Ewelina Lisowska lubi odważne stylizacje i modowe kombinacje, ale od lat jest wierna ciemnej, prostej fryzurze. Gdy na oczach fanów dorastała i zmieniała się od utalentowanej nastolatki do dojrzałej wokalistki, a wraz z nią ewoluował jej styl, ciemna czupryna była jej znakiem rozpoznawczym. Lisowska nosiła się to bardziej rockowo, to elegancko, a liczba tatuaży na jej ciele rosła. A fryzura? Niemal nie zmieniała się. Co prawda piosenkarka czasem dodawała kolorowe pasemka, czasem zbaczała w stronę jaśniejszych barw, ale szybko wracała do burzy ciemnych włosów.