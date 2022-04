Była żona Phila Collinsa groziła kolejnemu mężowi "odcięciem genitaliów". Kulisy tego związku wychodzą na jaw

W związku wokalisty Genesis pojawił się "ten trzeci". Żona zdradzała go z Thomasem Batesem, z którym potajemnie wzięła ślub w Las Vegas w 2020 r. Co więcej, po uroczystości nowożeńcy wrócili do willi Phila Collinsa, który był wówczas w trasie koncertowej po Europie.