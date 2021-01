Fabijański się nie popisał. Wytknął internautce jej wygląd

Popularność znowu zaczęła rosnąć, gdy Sebastian Fabijański wdał się w niemałą potyczkę słowną z raperem Quebonafide. Nie chodziło tam już tylko o to, co kto powiedział, ale też o to, że aktor podczas wywiadu postanowił sparodiować swojego rywala. W zasadzie spodobało się to raczej niewielu, a nawet można powiedzieć, że bardziej naraziło go na śmieszność.

I choć w tym przypadku Sebastian Fabijański został niejako zaczepiony, tak to, co napisał do obcej dziewczyny na Instagramie nigdy nie powinno mieć miejsca. Internautka udostępniła bowiem fragment Internetowego plebiscytu, który odbierany powinien być raczej żartobliwie i dodała do tego słynny już fragment utworu Quebonafide: "Ale ku*wa Fabijański?". I choć z początku aktor pokazał nieco dystansu do siebie pisząc, że liczył na to, że wygra, tak potem całe dobre wrażenie wyparowało.