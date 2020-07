Fagata kusi. Jej zdjęcia przyciągają wzrok

PUDELKO #18! Fagata w ostatnim wywiadzie przed rozstaniem ze Stuu: "Wniósł do mojego życia radość"

Związek, a potem rozstanie ze Stuu przyniosło aspirującej influencerce spory rozgłos, z którego to Fagata chętnie korzysta. Aktualnie jej profil obserwują 632 tysiące osób, co znaczy, że przynajmniej tylu ludzi może oglądać roznegliżowane zdjęcia Fąk. Agacie zdaje się to zupełnie nie przeszkadzać - chętnie wrzuca do sieci fotki, na których jest raczej skąpo ubrana.