Fala upałów i fala zakażeń. Skutki tej decyzji mogą być tragiczne? [OPINIA]

Co to oznacza dla festiwali? Niestety, można być prawie pewnym, że mimo wszystkich starań i zapewnień ze strony organizatorek i organizatorów imprez, nie ma co liczyć na to, że będzie tam bezpiecznie pod względem epidemicznym. Na festiwalach filmowych czy teatralnych maseczki zsuną się na brodę, kiedy tylko zgaśnie światło. Na koncertach i festiwalach muzycznych wszyscy rzucą się pod scenę, gdy tylko perkusistka czy perkusista zaczną nabijać rytm. Nikt nie będzie stał w wyznaczonym sektorze, w wyrysowanym na ziemi kwadracie - o ile na imprezie taki środek bezpieczeństwa będzie w ogóle stosowany.