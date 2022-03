Fani porównują księżną Kate do Lary Croft. Słusznie? Oj tak

Oficjalne wizyty książęcej pary to nic więcej jak PR-owy ruch zakrojony na szeroką skalę. To symboliczne wydarzenia, ale ważne dla wizerunku monarchii. Rodzina królowej Elżbiety (która sama od lat już nie podróżuje poza Wielką Brytanię) zawsze przyjmowana jest z największymi honorami, co tylko umacnia w oczach świata ich pozycję.