Fani zwrócili uwagę na jeden szczegół. Już wiemy, skąd ta blizna

Wzięła się tak naprawdę znikąd, lecz szybko podbiła polski show-biznes. Natalia Siwiec olśniła wszystkich w 2012 roku, kiedy to okrzyknięto ją "Miss Euro 2012". Rzeczywiście już wtedy wyróżniała się urodą. Trzeba jednak przyznać, że z roku na rok wygląda coraz lepiej.

"Co to za blizna Na brzuchu po prawej stronie?" - spytała jedna z obserwatorek. I rzeczywiście, spora blizna na opalonym ciele od razu rzuca się w oczy. Natalia Siwiec nie miała jednak problemu, by odpowiedzieć: "Wyrostek" - napisała.