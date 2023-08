Fatalne notowania Harry'ego. Brytyjskie media z radością donoszą o kolejnej porażce księcia

Teraz Daily Mail, które od lat najzacieklej atakuje Harry'ego i jego żonę, z triumfem donosi, że pracownicy startupu BetterUp, z którym książę jest powiązany, nie wiedzą, co ten właściwie w nim robi. Czym zajmuje się BetterUp? To platforma coachingowa, specjalizująca się zwłaszcza w doradztwie zawodowym, wsparciu pracowników. Została założona w 2013 roku, a w czasie pandemii przeżyła prawdziwy boom. Harry dołączył do grona leaderów BetterUp w 2021 roku.