Z odwyku na kwarantannę. Felicjańska nie ma lekko. Opowiada o trudnym czasie

"Poszukiwałam wolności nie wiedząc czego szukam i dlaczego. Dzisiaj już wiem. Wiem też, że chociaż można mi ograniczyć wolność fizycznie, zamknąć w więzieniu bez podstaw, to moje serce (dusza) nadal pozostaje wolne. Bo utrata wolności to nie zamknięcie za kratami. Utrata wolności to nie bycie sobą! To podążanie za akceptacją. Postępowanie tak aby mnie tylko lubiano i chwalono. Podziwiano. I jakże często za ten podziw płacono. Kim zatem wówczas jestem sprzedając prawdziwą siebie?"