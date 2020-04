Ilona Felicjańska w szpitalu psychiatrycznym. Opublikowała nowy wpis

"Wszystko co się działo w moim życiu było po to, żeby doprowadzić mnie do miejsca, w którym teraz jestem. A jestem szczęśliwa choć bywają w nim trudne i bolesne chwile. Tak, jestem szczęśliwa, bo szczęście to stan świadomości. (...) Gdy po raz kolejny w 2011 wytrzeźwiałam i wytrwałam w tej trzeźwości wiele lat, to był mój wybór, że będę żyła i spróbuję spożytkować to życie najlepiej jak potrafię, bo może mam coś tu jeszcze do zrobienia. I zrobiłam! (...) To, że teraz jestem w nawrocie choroby tez ma swój ważny i głęboki sens. Uczy mnie nowego, tego ukrytego, tego na co nie byłam gotowa wcześniej. Dziękuje jej za to. I wiem, ze zrobię z tym najlepsze co jest możliwe. Dziękuje za moja chorobę, tak wiele mnie uczy. Pokazuje, gdzie jeszcze jest luka. Czego wcześniej nie byłam gotowa zobaczyć, zaakceptować, naprawić, zmienić. Uczy mnie kim naprawdę jestem a kim już na pewno nie chce być" - napisała (zachowano oryginalną pisownię).