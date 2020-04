Festiwal Roskilde odwołany. Organizatorzy wydali oświadczenie

Organizatorzy imprezy informują także, że decyzja wynika z zarządzenia władz Danii. Zakaz organizowania imprez masowych został wprowadzony do 31 sierpnia. "50. edycja Roskilde miała być czymś wyjątkowym. Mieliśmy wrócić do korzeni festiwalu, jednocześnie patrząc w przyszłość. Pracowaliśmy ciężko i włożyliśmy w nią ogromny wysiłek. Wiemy, że wasze oczekiwania były ogromne. (…) Trzymaliśmy kciuki i mieliśmy nadzieję, że sytuacja się zmieni i zobaczymy się z wami tego lata. Tak się jednak nie stanie. Roskilde nr 50 musi poczekać do roku 2021".

Podczas tegorocznej edycji mieli wystąpić m. in. Kendrick Lamar, Haim, Faith No More, Deftones i The Strokes. Jak podaje „Teraz Rock”, posiadacze biletów mogą je zachować do przyszłego roku bądź ubiegać się o zwrot kosztów.