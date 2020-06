Chajzer pochwalił się zimowym ogrodem. Robi wrażenie

Filip Chajzer nie miał ostatnio dobrej passy. Na prowadzącego "Dzień dobry TVN" wylała się fala hejtu , po tym, jak w programie na żywo kpił z ataku paniki, udając, że go dostał. Po tym wydarzeniu powstało nawet pojęcie "chajzerowanie", które miało odnosić się do próby wybrnięcia z żenującej sytuacji dobrym uczynkiem.

Chajzer tradycyjnie starał się przejść nad wszystkim do porządku dziennego. Nadrabiał akcjami społecznymi i pokazywaniem domowej idylli.

Filip Chajzer: "Moja kariera to jedno wielkie zaskoczenie. Teraz spełniam kolejne marzenie"

Teraz postanowił pochwalić się, co zrobił za pieniądze, które normalnie przeznaczyłby na urlop.

"Dialog, a właściwie to monolog brzmiał mniej więcej tak : skarbie ❤️ w tym roku i tak nie będzie wakacji, cały fundusz wyjazdowy wsadziłem w ogród zimowy 💸❄️🏡 i teraz siedząc w ogrodzie bez wiatru, zimna i komarów wiem, że była to najlepsza decyzja ever" - napisał na Instagramie.