Filip Chajzer po wypadku w Legolandzie: "Życie jest kruche i nieprzewidywalne"

W czwartek po południu Filip Chajzer zamieścił na Instagramie zdjęcie z Legolandu, do którego pojechał wraz z niespełna pięcioletnim synem, Aleksandrem. Jak zdradził, to jedne z tych dni, które mógłby przeżywać w nieskończoność: "piękne w swojej codzienności, kiedy akurat nie wydarzy się nic przykrego i można spokojnie iść spać". Wystarczyło kilka godzin, by to wyznanie zabrzmiało jak ironia i wywołało wśród fanów prezentera "Dzień dobry TVN" prawdziwy niepokój.