Pokazali prawdziwe oblicze celebrytów. Będą pozwy?

Tomasz Mandes, reżyser, współscenarzysta, aktor i producent "The End": Głównym impulsem do rozpoczęcia pracy nad scenariuszem była oczywiście pandemia. Nie muszę chyba tłumaczyć dlaczego. Zmieniła przecież bardzo dużo, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. Mieliśmy w gronie osób zajmujących się scenariuszem i produkcją poczucie, że obowiązkiem artysty jest odniesienie się do tego tematu, próba zdiagnozowania tego, co się stało i jakie to może spowodować zmiany.