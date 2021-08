Finalista "Top Model" w nowym teledysku Paulli

Premiera teledysku „Hold My Love" miała miejsce 2 sierpnia o godzinie 20:00 na TIK TOKU. W kolejnych dniach klip Paulli można będzie oglądać w 4funtv. "Hold my Love” to anglojęzyczna wersja singla „Ostatnia noc”. Paulla zaskakuje w nim nowoczesnym brzmieniem, za które odpowiada niezwykły duet – Grizzlee oraz Don Juan Wielki (znany z MIYO).