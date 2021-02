Jak dziś wygląda Paulla? Drastyczna przemiana piosenkarki

Gdy Paulina Ignasiak wygrała w połowie lat 90. konkurs zorganizowany przez "Wyborczą" i zajęła drugie miejsce w programie "Śpiewać każdy może", wielu wróżyło jej wielką karierę w show-biznesie. Porównywano ją nawet do Edyty Górniak. Nie brakowało nawet tych, co mówili, mocno na wyrost, że Paulla szybko zostanie największą diwą polskiej piosenki. Akurat jej podobieństwo do Górniak związane jest z poglądami na temat szczepień.