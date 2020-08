Gwiazda nominowana do Oscara. Pisze o sytuacji w Polsce

W mediach społecznościowych zawrzało w związku z zatrzymaniem Margot, aktywistki LGBT. Zaczęło się od uszkodzenia furgonetki należącej do Fundacji Pro - Prawo do Życia, która obklejona była homofobicznymi hasłami. W związku z tym prokuratura zdecydowała o areszcie dla Margot. Całą sprawę relacjonowaliśmy na WP Wiadomości . Sytuacja budzi emocje i komentarze. Głos w sprawie zabrali m.in. Karolina Korwin-Piotrowska, Paulina Młynarska. Mariusz Szczygieł. Okazuje się, że o proteście przeciwko działaniom prokuratury wiedzą też już zagraniczne gwiazdy.

Swój komentarz zamieściła Florence Pugh, aktorka nominowana do Oscara za rolę w " Małych kobietkach ". Dobrze znana jest też z takich filmów jak "Midsommar" czy " Czarna wdowa ".

"Poświęćcie kilka minut, by dowiedzieć się o tym, co dzieje się teraz w Polsce i o bezpośrednim ataku na społeczność LGBT" - zaczęła.

Dołączyła też link do petycji skierowanej do Parlamentu Europejskiego. Podpisało się pod nią ponad 500 tys. osób. Dotyczy sytuacji osób LGBT w kraju, uchwał o strefach wolnych od LGBT i dyskryminacji tego środowiska. Dzięki Florence, która ma na Instagramie ponad 1,5 mln obserwatorów, o petycji i o tym, co dzieje się teraz w Polsce, może zrobić się znacznie głośniej za granicą.