Fran Drescher została brutalnie zgwałcona. Mąż słyszał jej krzyki, nie mógł nic zrobić

Sprawców udało się złapać, ale aktorka do tej pory boryka się z traumą. - Pomagałam policyjnemu rysownikowi w stworzeniu portretu gwałcicieli. Na tej podstawie byli w stanie ich zatrzymać - mówiła Drescher w magazynie "People". W wywiadzie dla CNN, Drescher dodała: - Mam fotograficzną pamięć, pracowałam z policyjnym rysownikiem nad portretem gwałciciela. Udało się go złapać. Drugiego bandytę też. To byli bracia, nigdy wcześniej ich nie spotkaliśmy. Okazało się, że mężczyzna, który zgwałcił przyjaciółkę i mnie, był na zwolnieniu warunkowym. Dostał podwójne dożywocie. Mam pewność, że został zamknięty na zawsze i już nigdy nikogo nie zgwałci, a ja nie muszę bać się, że go spotkam.