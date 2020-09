Franek z "Love Island" skomentował rozstanie Sylwii i Mikołaja: "To było nieuniknione"

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak to zwycięzcy pierwszej polskiej edycji "Love Island". Sparowali się ze sobą dość niespodziewanie, ale strzała amora szybko ich dosięgnęła. Widzowie polubili ich razem, wygrana w programie była więc jedynie formalnością.

Po "Love Island" Sylwia i Mikołaj szybko ze sobą zamieszkali, co dość szybko zaczęło generować konflikty. Różnice charakterów ujawniły się w czasie przymusowej kwarantanny. Był to dla uczestników show trudny moment, ponieważ nie spodziewali się, że przebywanie niemal 24 godziny na dobę w tylko swoim towarzystwie może ujawnić tak wiele kwestii spornych.

W obliczu trudnych chwil para zdecydowała się pójść na terapię. Oboje głośno mówili o tym, że wierzą w to, że ich związek da się uratować. I wydawało się, że tak się właśnie stało - po jakimś czasie Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak wrzucili do sieci wideo, na którym z entuzjazmem opowiadali, że udało im się przezwyciężyć kryzys, więc pozostaje im tylko cieszyć się swoim towarzystwem.

Okazuje się, że kryzys wrócił i to ze zdwojoną siłą. Mikołaj Jędruszczak oficjalnie ogłosił rozstanie. Zrobił to na Instagramie. Sylwia Madeńska nie pozostała mu dłużna: "Mikołajowi życzę szczęścia w miłości i poznania kobiety idealnej pod każdym względem, która sprosta wszystkim oczekiwaniom. Jak widać ja temu wyzwaniu nie podołałam. Przede mną trudne tygodnie i nie ukrywam, że jest mi bardzo ciężko, ale trzeba wziąć się w garść - uwierzyć w siebie, wyjść do ludzi, naprawić relacje z przyjaciółmi i zacząć cieszyć się życiem" - przyznała.