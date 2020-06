Friz i Ekipa zrobili fanom niespodziankę. W tajemnicy wrócili do Polski

Friz i jego dziewczyna Wersow są istnymi fenomenami na polskiej scenie youtube'owej. Oboje bardzo szybko zyskali naprawdę wielu odbiorców, choć content na ich nie różni się od innych. Mają jednak w sobie coś, co przyciąga do nich nowych widzów każdego dnia. Być może jest to fakt, że bardzo mocno upubliczniają swoje życie prywatne. W ich najbliższym otoczeniu nie tylko oni są gwiazdami youtube'a. Friz, czyli Karol Wiśniewski, założył Ekipę - jej członkowie to kilka osób, które tworzą i upubliczniają własne treści, jak również pomagają sobie wzajemnie w produkcji filmów i występują we wspólnych odcinkach.