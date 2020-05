Friz rozwiewa wątpliwości. Związek z Wersow kwitnie

Friz i jego dziewczyna Wersow są istnymi fenomenami na polskiej scenie youtubowej. Oboje bardzo szybko zyskali naprawdę wielu odbiorców, choć content na ich kanałach nie różni się zbytnio od innych. Mają jednak w sobie coś, co przyciąga do nich nowych widzów każdego dnia. Aktualnie, wraz z Ekipą, para przebywa w Los Angeles. Wyjazd ten, w czasach koronawirusa, spowodował, że na youtuberów spadł spory hejt. Początkowo rzeczywiście dawali powody do nadmiernej krytyki, jednak z czasem pokazali, że potrafią być odpowiedzialni. Swój czas spędzają w luksusowej willi, z której raczej się nie ruszają.