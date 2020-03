Friz wrócił do nagrywania. Wraz z Ekipą wyjechał z kraju

Friz, czyli Karol Wiśniewski, jest jednym z najpopularniejszych youtuberów na polskiej scenie. Szybko zyskał sławę, rozgłos i dobre wyniki oglądalności. Nic jednak nie dzieje się samo - ciężka praca popłaca, a Friz jest tego najlepszym przykładem. W ciągu ostatniego roku liczba subskrypcji na jego kanale niemalże się podwoiła, a wyświetlenia filmów wzrosły czterokrotnie. Ostatni rok był również tym, w którym Ekipa razem zamieszkała, co sprawiło, że wszyscy mieli większe możliwości, jesli chodzi o nagrania. I choć kontent nie był zbyt wyrafinowany, to jednak widzowie przyzwyczaili się już do tego, że każdego dnia mogą obejrzeć nowy film z domu Ekipy. Ostatni rok był przełomowy również pod względem częstotliwości nagrywanych filmów. Friz wrzucał na kanał nowe nagranie codziennie, a "projekt Daily" był dla jego widzów przyjemną rutyną. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Ale czy na pewno?