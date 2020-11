Frykowska podobna do znanego dziadka? Pokazała zdjęcie

"Wczoraj znalazłam taką perełkę. Tego zdjęcia jeszcze nie widziałam nigdy. Dużo osób mi mówi, że jestem podobna do dziadka Wojtka Frykowskiego. A Wy co myślicie?" - o to Maja Frykowska zapytała w sieci swoich fanów. Podpis dołączyła do ujęcia oryginalnie opublikowanego w książce "Osiecka. Tego o mnie nie wiecie". Widać na nim młodego Frykowskiego i jego żonę Agnieszkę Osiecką. Para jedzie samochodem, są kwiaty i eleganckie stroje. Sądząc po opisie, fotka pochodzi ze ślubu pary, do którego doszło w 1962 r. Pół roku później drogi Frykowskiego i Osieckiej się rozeszły.