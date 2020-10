Furia fanów gwiazdy TVP. Wystarczyły dwa zdjęcia

30 stycznia na Instagramie Joann Moro pojawił się wszystko mówiący post. Aktorka po raz trzeci została mamą. Od tamtego czasu minęło 8 miesięcy, a Moro błyskawicznie wróciła do formy. Czego dowodem były kolejne zdjęcia na jej profilu, na których bez skrępowania pokazywała swoje ciało .

Joanna Moro wyznaje: "Mąż lubi moje nagie zdjęcia"

"Często dziś niedoceniana i pomniejszana, a przecież to lata pracy, wyrzeczeń i poświęcenia dla dobra naszego potomstwa i społeczności. Mamuśki, dumnie nośmy bródkę uniesioną - wszystkie jesteśmy madonnami" – kończy swój wywód aktorka.

Ale jak łatwo się domyślić, zdjęcia wywalały też zdenerwowanie, a nawet agresję, co bardziej konserwatywnych komentatorów.

Ktoś zarzuca Moro, że jest niepoważna, a same zdjęcia to "istna profanacja". Ktoś inny pisze, że sesja wypadła "kiczowato", bo aktorka jest cała w złocie, a do tego nosi jednoznacznie kojarzącą się koronę.