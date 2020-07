Bez majtek i stanika. Jeszcze nigdy nie była tak odważna

30 stycznia na Instagramie Joann Moro pojawił się wszystko mówiący post. Aktorka po raz trzeci została mamą . Od tamtego czasu minęło zaledwie pół roku, a Moro błyskawicznie wróciła do formy. Czego dowodem są kolejne zdjęcia na jej profilu.

Joanna Moro wygląda świetnie, choć ma do tego ogromny dystans. Najnowsza fotka dobitnie to potwierdza. Późnym wieczorem w poniedziałek na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie, którym zaskoczyła pewnie nawet najbardziej zagorzałych fanów.

Joanna Moro morsuje cztery tygodnie po porodzie

"Bransoletki! Też je widzicie ? Ja widzę cztery, a wy? To jest po prostu zdjęcie, które dla normalnego odbioru wymaga retuszu! Takie najczęściej widzimy w gazetach, a to takie bez! Moim zdaniem fajniejsze" - pisze zalotnie Joanna Moro, pijąc do "niedoskonałości" swojego ciała.