Gabi Drzewiecka założyła kusą mini. Ale to złocista góra przyciągała uwagę

Gabi Drzewiecka pojawiła się na gali Bestsellerów Empiku. Sieć sklepów już od 22 lat rozdaje nagrody dla twórców najpopularniejszych książek, płyt i filmów - oczywiście mowa o tych, które cieszyły się największym zainteresowaniem klientów Empiku. "To jedyna taka nagroda, bo przyznawana bezpośrednio przez odbiorców w największym plebiscycie kulturalnym. Rocznie to 40 milionów głosów oddanych w formie zakupu! Dzięki temu Bestsellery Empiku to prawdziwy barometr zainteresowań - pokazują, co Polacy czytają, jakiej muzyki słuchają i jakie filmy oglądają na małym ekranie" - czytamy na stronie wydarzenia.