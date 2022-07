"Gangnam style" ma już 10 lat. Co słychać u PSY?

"Gangnam Style" zdobył szczyt listy "Billboardu" a teledysk do tej piosenki stał się pierwszym, którego liczba odsłon na Youtube przekroczyła miliard. Wybrylantowany raper z ciemnych okularach, czyli PSY (Park Jae-sang) był wtedy już dość wiekowym wykonawcą. Miał 35 lat i jego popularność ograniczała się do półwyspu koreańskiego. Był gwiazdą również w Korei Płn., chociaż słuchanie jego muzyki można było tam przypłacić życiem, a w najlepszym razie zsyłką do obozu.