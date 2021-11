Nie żyje Gared O’Donnell. Miał 44 lata

Gared O'Donnell założył posthardcore'ową kapelę Planes Mistaken for Stars w 1997 r. Najpierw nagrali imienną EP-kę na 7-calowym winylu, a w 2001 r. ukazał się debiutancki album "Fuck with Fire". Po sukcesie pierwszej płyty nagrali jeszcze dwa albumy w 2004 i 2006 r., po czym zawiesili działalność aż do 2010 r.