Gąsiewska i Zdrójkowski razem. Rozstanie było jedynie plotką

Kłótnia na planie serialu miała być powodem ich rozstania. Media długo spekulowały, a fani zastanawiali się jak taka zgrana para mogła się rozpaść. Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska ucinają jednak wszystkie domysły i przekonują, że wciąż są razem.

Spięcia w związkach są zupełnie normalne, jednak niektóre kłótnie mogą przesądzić o zakończeniu relacji. Tak miało być w przypadku Wiktorii Gąsiewskiej i Adama Zdrójkowskiego, którzy posprzeczali się na planie "Rodzinki.pl". Młoda aktorka podobno była tak roztrzęsiona, że długo jeszcze nie mogła dojść do siebie .Ta sytuacja doprowadziła ponoć do dużego kryzysu w ich związku i niemal doprowadziła do rozstania. Tak przynajmniej podawały media. Fani pary mieli podobne zdanie - w social mediach zasypywali ich pytaniami, czy wciąż są razem.

Rozstanie Zdrójkowskiego i Gąsiewskiej okazało się być jedynie plotką. Na InstaStrory młodego aktora pojawiły się zdjęcia nagrania z ukochaną. Czwartkowy wieczór gwiazdy spędziły na warszawskiej starówce w blasku świątecznych światełek. Wygląda na to, że kryzys, nawet jeśli jakiś był, został przezwyciężony, a do rozstania nie doszło i nie dojdzie. Para wciąż cieszy się swoim towarzystwem i nie wydaje się, by w najbliższym czasie miało to ulec zmianie.