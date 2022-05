Powiedziała, co robił Depp. Wystarczy spojrzeć na rękę

Amber zeznała także, że Depp często sam się okaleczał. Miał ciąć się szkłem, przykładać nóż do klatki piersiowej, gasić na sobie papierosy lub próbować przypalać jej skórę. Mówiła o tym, że w grudniu 2015 r. nadużywanie narkotyków i mieszanie różnych substancji doprowadziło do tego, że mąż zaczął mieć halucynacje i rozmawiał z ludźmi, których nie było w pomieszczeniu. - Zniszczył ścianę obok mnie i do dziś nie wiem, czy był wściekły na mnie czy sądził, że w pomieszczeniu razem z nami jest mężczyzna, na którego był wściekły i to jego chciał w tamtej chwili trafić - opowiadała.