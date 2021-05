Gąsowski wspomniał Wodeckiego. Ich wspólne zdjęcie powaliło internautów

Pod wpisem Gąsowskiego pojawiło się mnóstw komentarzy. "Piękne wspomnienie, a zdjęcie czad!" – napisała Grażyna Wolszczak. Agata Młynarska przyznała, że kocha to zdjęcie. W podobnym tonie wypowiedzieli się także internauci – "Co za piękne wspomnienie", "Boska ekipa. Dream Team... Będę go zawsze takiego pamiętać", "No iście urodzinowe zdjęcie", "Świetne zdjęcie. Tęsknimy za Zbyszkiem, to był wspaniały artysta" – napisali m.in.